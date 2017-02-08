Канадский горнолыжник Гуэй стал чемпионом мира в супергиганте, Трихичев — 35-й

В Санкт-Морице (Швейцария) продолжается чемпионат мира по горнолыжному спорту. В супергиганте у мужчин золото завоевал канадец Эрик Гуэй. Серебряным призёром стал норвежец Кьетиль Янсруд. Бронза досталась ещё одному представителю Канады Мануэлю Осборну-Паради. Россиянин Павел Трихичев занял 35-е место.
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Санкт-Мориц
Мужчины. Супергигант
1. Эрик Гуэй (Канада) – 1.25,38.
2. Кьетиль Янсруд (Норвегия) – 1.25,83.
3. Мануэль Осборн-Паради (Канада) – 1.25,89…
35. Павел Трихичев (Россия) – 1.29,78.
Россиянин Иван Кузнецов не смог финишировать в первой попытке.