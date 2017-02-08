IBU принял решение повременить с ужесточением наказания за допинг

Внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение повременить с ужесточением наказания спортсменам, употребляющим допинг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Внеочередной конгресс был созван IBU в ответ на требование биатлонистов сделать наказание за употребление допинга более суровым. Это требование было изложено спортсменами в письме, под которым поставили подписи 154 биатлониста. По данным СМИ, они настаивают на увеличении срока дисквалификации до 8 лет, увеличении штрафа федерациям до € 1 млн и сокращение квот для стран, чьи биатлонисты попались на употреблении запрещённых препаратов.