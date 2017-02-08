Хёниг: у Логинова и Старых нет чувства вины, их не мучают угрызения совести

Тренер женской сборной Германиипрокомментировал включение в состав сборной России на чемпионат мира Александра Логинова и Ирину Старых, которые недавно отбыли дисквалификацию за употребление запрещённых препаратов.«У них нет чувства вины. Мы знаем это из других видов спорта. Они возвращаются и не чувствуют никаких угрызений совести. Но так как международный подход к проблеме на стороне таких спортсменов, нужно принять это, даже несмотря на то что мы бы хотели иного развития событий. Чтобы искоренить проблему, нужно ввести более серьёзное наказание», — приводит слова Хёнига RP Online.