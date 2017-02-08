Кирхнер: в IBU допустили ошибку, пойдя на поводу у МОК

Тренер мужской сборной Германии по биатлону Марк Кирхнер не стал комментировал включение Александра Логинова, отбывшего дисквалификацию за употребление допинга, в состав сборной России на чемпионат мира в Хохфильцене, но раскритиковал действия МОК.
«Логинов отбыл своё наказание, но в данной ситуации сказать нечего. И будет ли это умно — что-либо комментировать. В IBU очень сложно принимать решения. Но я думаю, что там уже допустили ошибку. Я говорю про то, что МОК навязывает свою точку зрения федерациям и всё делается так, как того хочет МОК. Сейчас нужно продемонстрировать последовательность и правильно отреагировать на доклад Макларена», — приводит слова Кирхнера RP Online.