Команды Москвы и Швейцарии вновь сыграют на турнире по поло на снегу

18 февраля в «Московском поло клубе» пройдёт турнир Moscow Snow Polo Cup, в котором примут участие команды из России и Швейцарии. После успеха прошлогоднего российско-швейцарского турнира по поло на снегу в Москву снова приедут игроки из «Поло Клуб Ветэ», чтобы попробовать отстоять своё звание чемпионов по «снежному» поло. Швейцарская команда в упорной борьбе заняла первое место на прошлогоднем зимнем чемпионате, и на этот раз у хозяев турнира есть шанс отыграться и доказать, что россияне нисколько не уступают в мастерстве родоначальникам поло на снегу. Именно Швейцария прославила зимнее поло, благодаря чемпионату мира на льду замерзшего озера Санкт-Мориц, который проводится с 1985 года, однако в России погодные условия больше подходят для занятий «снежным» поло и зимний сезон с тренировками под открытым небом длится значительно дольше.В соревновании примут участие две швейцарские команды: за «Поло Клуб Ветэ» выступят Мани Раджай, Кристофер Тремеж и Александр Патютко. Во второй команде – StandArt – будут играть Виктор Перно, Фредрик Альсен Берг и Саймон Люгинбюль. «Московский поло клуб» также будет представлен двумя командами. В состав первой войдут: Борис Асоев, Егор Заостровцев и Игорь Кузнецов. За вторую сыграют Екатерина Тюрина, Александра Родзянко и игрок с самым высоким гандикапом в России (3 балла), директор клуба Михаил Родзянко.