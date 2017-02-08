Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Команды Москвы и Швейцарии вновь сыграют на турнире по поло на снегу

8 февраля 2017, среда. 19:26. Другие
18 февраля в «Московском поло клубе» пройдёт турнир Moscow Snow Polo Cup, в котором примут участие команды из России и Швейцарии. После успеха прошлогоднего российско-швейцарского турнира по поло на снегу в Москву снова приедут игроки из «Поло Клуб Ветэ», чтобы попробовать отстоять своё звание чемпионов по «снежному» поло. Швейцарская команда в упорной борьбе заняла первое место на прошлогоднем зимнем чемпионате, и на этот раз у хозяев турнира есть шанс отыграться и доказать, что россияне нисколько не уступают в мастерстве родоначальникам поло на снегу. Именно Швейцария прославила зимнее поло, благодаря чемпионату мира на льду замерзшего озера Санкт-Мориц, который проводится с 1985 года, однако в России погодные условия больше подходят для занятий «снежным» поло и зимний сезон с тренировками под открытым небом длится значительно дольше.

В соревновании примут участие две швейцарские команды: за «Поло Клуб Ветэ» выступят Мани Раджай, Кристофер Тремеж и Александр Патютко. Во второй команде – StandArt – будут играть Виктор Перно, Фредрик Альсен Берг и Саймон Люгинбюль. «Московский поло клуб» также будет представлен двумя командами. В состав первой войдут: Борис Асоев, Егор Заостровцев и Игорь Кузнецов. За вторую сыграют Екатерина Тюрина, Александра Родзянко и игрок с самым высоким гандикапом в России (3 балла), директор клуба Михаил Родзянко.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
8 февраля 2017, среда
20:18 Объявлен состав российской команды на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
20:06 «Тюмень» обыграла «Синару» и вышла в полуфинал КР по мини-футболу
20:04 IBU согласился урезать квоты для стран, чьи биатлонисты попались на допинге
19:30 Кравцов: Россия не откажется от ЧМ по биатлону, возможно обращение в суд
19:26 Команды Москвы и Швейцарии вновь сыграют на турнире по поло на снегу
19:05 IBU предложит России отказаться от проведения ЧМ по биатлону в 2021 году
19:04 «Дина» разгромила «Газпром-Югра» в ответном четвертьфинальном матче Кубка России
18:52 Кирхнер: в IBU допустили ошибку, пойдя на поводу у МОК
18:34 Хёниг: у Логинова и Старых нет чувства вины, их не мучают угрызения совести
18:06 IBU принял решение повременить с ужесточением наказания за допинг
17:58 Губерниев: Логинов побежит в смешанной эстафете на ЧМ
17:36 Пихлер: если в докладе Макларена правда, сборную России нужно отстранить на год
17:31 «Сибиряк» стал первым полуфиналистом Кубка России по мини-футболу
16:45 Канадский горнолыжник Гуэй стал чемпионом мира в супергиганте, Трихичев — 35-й
16:42 Хинц, Дальмайер, Пайффер и Шемпп выступят в смешанной эстафете на ЧМ
16:42 Губерниев: настрой отнять у Тюмени ЧМ чувствуется, но пока ничего не решено
16:07 Дегтярёв: направлю в СК РФ запрос об информации по делам о допинге
15:50 Кравцов: лишение Тюмени ЧМ-2021? Бред. Никто ничего не лишается ещё
15:36 Журналист: Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года
15:21 ПКР в ближайшее время проинформирует МПК о выполнении ряда критериев
14:54 Сборная России завоевала 71 медаль на зимней Универсиаде — 2017
14:51 Калвиньш: сегодня сажают за мельдоний, а завтра на пять лет за чашку кофе?
14:24 Аквацентр в Рио-де-Жанейро после ОИ находится в полуразрушенном состоянии
14:01 Мутко: федерации не принимают решения по россиянам, так как нет вывода МОК
13:46 Свендсен с декабря не целовался со своей девушкой, чтобы не заболеть
13:11 Касперович: Малышко, Волков, Виролайнен и Услугина сейчас на сборе в Риднауне
12:42 11 февраля в Москве пройдёт «Вечеринка Монстров»
12:28 «Твиттер» ОКР пошутил, что Зайцев берёт гимнастические уроки у Мустафиной
11:50 Губерниев: Подчуфарова, Акимова, Шипулин побегут в смешанной эстафете на ЧМ
11:42 Бизнесмен Зозуля пробежит более 360 км в поддержку подростков с синдромом Дауна
10:48 Шемпп: надеюсь, что смогу выиграть медаль в личной гонке на чемпионате мира
10:43 М. Фуркад: я не такой, как Златан, меня может удовлетворить и второе место
09:49 Дальмайер: моя цель – выступить в Хохфильцене как можно лучше
09:46 Чепиков: можно всех отбывших наказание винить, но это же совсем маразм и психоз
09:31 Бутенко и Панова победили в метании диска на соревнованиях в Адлере
09:27 Голованова, Мкртумян и Гараев победили на Кубке России по тяжёлой атлетике
09:20 Чемпионка ОИ бегунья Харпер-Нельсон дисквалифицирована на три месяца за допинг
09:17 Лыжник Ростовцев победил на Универсиаде в масс-старте, Гонтарь — второй
09:15 Щибрик победил на турнире по конкуру в Польше
00:30 Юрлова может вернуться на этапе Кубка IBU или последнем этапе Кубка мира
00:20 Эберхард не поможет Австрии в смешанной эстафете на ЧМ в Хохфильцене
00:14 Саутин стал послом Всемирных зимних военных игр в Сочи
7 февраля 2017, вторник
23:48 Свендсен: превосходство Фуркада надо мной расстраивает и мотивирует одновременно
23:32 Хованцев: в личных гонках у мужчин надежда на Шипулина и Бабикова
23:19 Верховный суд Кении отменил решение о роспуске НОК страны
Все новости RSS
Как вы относитесь к вызову в сборную России по биатлону Логинова и Старых?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+