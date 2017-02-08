Кравцов: Россия не откажется от ЧМ по биатлону, возможно обращение в суд

Президент Союза биатлонистов Россиипрокомментировал информацию о том, что IBU предложит России добровольно отказаться от проведения чемпионата мира—2021 в Тюмени.«Мы абсолютно точно не будем добровольно отказываться от проведения чемпионата мира. Нет ничего смешнее унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Мы оставляем за собой право использовать юридическую практику в вопросах, которые сегодня были вынесены на конгрессе. Мы будем рассматривать возможность обращения в суд», — приводит слова Кравцова ТАСС.