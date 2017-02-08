IBU согласился урезать квоты для стран, чьи биатлонисты попались на допинге

Международный союз биатлонистов (IBU) принял два из трёх требований спортсменов, которые те выразили в письме, подписанном 154 атлетами, сообщается в пресс-релизе организации.Так, будет создана рабочая группа, которая разработает новые правила штрафования национальных федераций, а также уменьшения квот стран, чьи биатлонисты нарушают антидопинговые правила. Новые правила должны быть представлены до начала следующего сезона и одобрены на следующем конгрессе организации.Ранее стало известно, что IBU отказался увеличивать срок дисквалификации до восьми лет, чтобы не было разногласий с кодексом ВАДА.