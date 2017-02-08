IBU сократил список подозреваемых в употреблении допинга россиян до 6 человек

Международный союз биатлонистов (IBU) сократил число подозреваемых в употреблении допинга россиян до шести. В отношении одного из оставшихся семи спортсменов расследование было прекращено, поскольку ранее он уже был дисквалифицирован РУСАДА, о чём сообщает ТАСС.«Стало известно, что один из подозреваемых уже был дисквалифицирован РУСАДА. Расследование продолжается в отношении шести спортсменов», — отметили в IBU.На экстренном заседании исполкома IBU 21 января, которое было созвано в связи с докладом Ричарда Макларена, 22 из 29 упомянутых юристом спортсменов были оправданы, а в отношении остальных семи начали расследование.