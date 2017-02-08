«Динамо» разгромило «Норильский никель» в 1/4 финала Кубка России

Подмосковное «Динамо» на своей площадке разгромило «Норильский никель» в ответном матче 1/4 финала Кубка России по мини-футболу со счётом 9:2. Дубли в составе бело-голубых оформили Ари и Нандо.
В первом матче в Норильске соперники сыграли вничью – 3:3. В полуфинал по итогам двух матчей вышло московское «Динамо». Соперником бело-голубых станет «Тюмень».
Мини-футбол. Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч
«Динамо» (Московская область) – «Норильский никель» (Норильск) – 9:2 (3:1).
Голы: Шакиров, 2, Ари, 6, 45, Робиньо, 13, Фукин, 31, Нандо, 33, 39, Сергеев, 40, Бурков, 48 – Канивец, 21, Чащин, 38.