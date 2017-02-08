Фуркад: не ставлю перед собой цель выступить лучше, чем на прошлом ЧМ

Французский биатлонистрассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира в Хохфильцене, который стартует 9 февраля.«Я не ставлю перед собой цель выступить лучше, чем на прошлом чемпионате мира. Просто собираюсь снова завоевать золото. Это и есть моя основная цель. Если получится, потом смогу замахнуться и на большее. На первом юношеском чемпионате мира я мечтал завоевать пять золотых медалей и стать королём турнира, а остался вообще без медалей, только со своими притязаниями. Эту ошибку я больше не повторю. Я не могу стремиться к иному результату, кроме как к золоту, если учитывать мой старт сезона, но не хочу улучшить результат прошлого ЧМ или победить во всех гонках. Тот чемпионат мира был исключительным, и повторить это будет очень сложно», — приводит слова Фуркада L’Equipe.