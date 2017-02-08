Бессеберг: проведение ЧМ-2021 по биатлону в Тюмени противоречит кодексу ВАДА

Президент Международного союза биатлонистов (IBU)пояснил, по какой причине его организация намерена отобрать у Тюмени право проведения чемпионата мира в 2021 году.«Когда конгресс IBU отдал право проведения чемпионата мира—2021 Тюмени, мог быть нарушен кодекс ВАДА. Риск состоит в том, что ВАДА может счесть всю нашу организацию несоответствующей его кодексу. Это нехорошо для всего биатлона в целом по нескольким причинам. Сложно сказать, насколько всё серьёзно. Мы подписали и одобрили кодекс ВАДА. Так что вполне ясно, что мы должны его придерживаться», — приводит слова Бессеберга TV2.