Семёнов: если Фуркад, Бё и Эберхард будут плохо стрелять, у других будут шансы

Украинский биатлонистрассказал о своих ожиданиях от смешанной эстафеты — первой гонки чемпионата мира — 2017 в Хохфильцене, которая состоится завтра, 9 февраля.«Чувствую себя отлично, но всё покажет завтрашний старт. На тренировке были проблемы по ветру — менялся влево-вправо, надо не пропустить этот момент во время гонки. Ветер не ураганный и не меняется каждую секунду, но меняется довольно существенно. Поэтому нужно делать поправки. По опыту своих выступлений в Хохфильцене могу сказать, что я тут неплохо стреляю. Если говорить о специфике этой трассы, тут подход к стрельбищу непростой. Предположу, что в основном у всех проблемы будут на стойке.Давления никакого нет, я себя психологически чувствую спокойно. Хочется показать лучший результат. Всё-таки на 20-ке я себя лучше физически чувствую. Основное — справиться со стрельбой. В спринте большее количество людей составляет конкуренцию ходом. Обычно Фуркад, Бё и Эберхард выделяются по скорости, а остальные приблизительно в одно время идут. Поэтому остальным рассчитывать на медаль особо не стоит. Только если эта тройка будет плохо стрелять, у других появятся шансы», — приводит слова Семёнова официальный сайт ФБУ.