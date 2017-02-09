Тарасова: тренер — профессия, которая передаётся из рук в руки, из уст в уста

Известный тренер по фигурному катаниюрассказала о своём отношении к ученикам.«Я не могу назвать свой главный тренерский успех. Я работала с очень многими людьми, у нас было много разных побед. Я могла бы, конечно, назвать главным успех с Алексеем Ягудиным, но не назову. Со многими были большие успехи, и ко многим навсегда осталась огромная любовь. Они любили меня, и я безумно любила и люблю их.Спортсменам я была и мама, и тренер, и учитель. А ещё я была для них стена, на которую они могли опереться. Я ни одного не подвела, я училась вместе с ними и продолжаю учиться. И с каждым из них я была абсолютно счастлива.Что говорила я им перед стартом? Каждому — разное. Вы думаете, что у нас, тренеров, есть книжка, по которой мы говорим? Это же профессия, которая передаётся из рук в руки, из уст в уста. Вот что вы говорите своему ребёнку? Всякий раз то, что нужно сказать. Так говорила ученикам и я в определённый момент, в определённое время, на определённом континенте. Каждому нужно разное. Можно и вообще ничего не говорить. С учеником существует такая связь, что взгляд «глаза в глаза» может сказать гораздо больше, чем слова», — приводит слова Тарасовой «Российская газета».