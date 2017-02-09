Брынзак: Украина не голосовала «против» на конгрессе IBU, это неправда

Президент Федерации биатлона Украиныопроверг информацию, появившуюся в СМИ, по которой Украина проголосовала на конгрессе IBU против сокращения квот и увеличения штрафов за допинг.«Это неправда или какая-то ошибка, мы голосовали «за». Я только выступил с речью о том, что в Украине спорт финансируется из государственного бюджета без привлечения Федерации, а штрафные санкции против государства — это совсем другое дело, чем санкции против Федерации. Нужно было, чтобы все присутствующие об этом подумали и учли этот важный момент», — приводит слова Брынзака XSport.