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Тихонов: плевать на ультиматум! Нам нельзя отказываться от чемпионата мира

9 февраля 2017, четверг. 09:50. Другие
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал предложение Международного союза биатлонистов в адрес России отказаться от проведения в Тюмени чемпионата мира по биатлону 2021 года.

«Надо было раньше думать и не отказываться от молодёжного чемпионата мира в Пскове и этапа Кубка мира в Тюмени.

Плевать на их ультиматум! Ещё раз повторяю: проявили тогда слабость. А сейчас нельзя отказываться от чемпионата мира. Внеочередной конгресс IBU не имеет права принимать такие решения. Кто имеет? Только очередной конгресс, а он будет проходить в 2018 году. Поэтому сейчас нужно занять твёрдую позицию – не отказываться от чемпионата мира», — цитирует Тихонова «Советский спорт».
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Александр Тихонов Чемпионат мира по биатлону 2017
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