Паунд: IBU не мог принять решение о переносе ЧМ из Тюмени на пустом месте

Экс-глава Всемирного антидопингового агентства и член Международного олимпийского комитетапрокомментировал предложение Международного союза биатлонистов в адрес России отказаться от проведения в Тюмени чемпионата мира по биатлону 2021 года.«Нам неизвестно то, что известно IBU. Безусловно, IBU не мог принять такое решение на пустом месте, но здесь много нюансов. Я думаю, что они не только протестировали биатлонистов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи, но и проанализировали большое количество документов. Я уверен, что у IBU были веские основания для того, чтобы предложить Тюмени отказаться от проведения соревнований, и это не только доклад Макларена.IBU вправе принимать такие решения, и я уверен, что они следуют предписаниям кодекса Всемирного антидопингового агентства, особенно если страна находится под подозрением по поводу отсутствия контроля за допингом», — цитирует Паунда «Р-Спорт».