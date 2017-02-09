Кравцов: глава федерации биатлона Франции подошёл ко мне и извинился за Фуркада

Президент Союза биатлонистов Россиисообщил, что глава федерации биатлона Франции принёс ему извинения за высказывания лидера Кубка мирав адрес. На минувшей неделе Фуркад в комментарии под записью в официальном блоге Союза биатлонистов России в сети «Инстаграм» с поздравлением с днём рождения российского биатлонистанаписал: «И он получил два года дисквалификации за ЭПО. Не забудьте про один из его главных трофеев!» Позже лидер общего зачёта Кубка мира комментарий удалил.«Президент федерации биатлона Франции подошёл здесь ко мне и извинился за Мартена Фуркада. Сказал, что с ним проведена разъяснительная работа и такое больше не повторится», — цитирует Кравцова ТАСС.