Конькобежка Граф стала седьмой на ЧМ в Канныне на дистанции 3000 м

В Канныне (Южная Корея) стартовал чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. На дистанции 3000 м трёхкратной чемпионкой мира стала голландка Ирен Вюст. Лучшая из россиянок, Ольга Граф, стала седьмой.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Каннын
Женщины. 3000 м
1. Ирэн Вюст (Нидерланды) – 3.59,05.
2. Мартина Сабликова (Чехия) – 3.59,65.
3. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) – 4.01,99…
7. Ольга Граф (Россия) – 4.04,45…
10. Наталья Воронина (Россия) – 4.05,00.
11. Анна Юракова (Россия) – 4.05,12.