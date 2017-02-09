Лессер: к таким спортсменам, как Логинов, у меня нет уважения

Немецкий биатлонистпрокомментировал включениев состав сборной России на смешанную эстафету в рамках чемпионата мира в Хохфильцене, которая состоится 9 февраля. Логинов отбыл дисквалификацию за применение допинга.«Логинов допущен к соревнованиям по правилам, но его включение в состав на первую же гонку чемпионата мира говорит об отсутствии тактичности. В России ты что-нибудь употребляешь, отбываешь дисквалификацию и возвращаешься. К таким спортсменам у меня нет уважения», — цитирует Лессера Sport.