Титов: количество молодёжи, которая приходит в спортивную гимнастику, всё меньше

Президент Федерации спортивной гимнастики России, в октябре переизбранный на пост первого вице-президента Международной федерации гимнастики, рассказал о главных проблемах этого вида спорта. 9 февраля в Москве проходит отчётно-выборная конференция ФСГР.«Мы много сделали, гимнастика продвинулась вперёд. Вернули многое, что было. Это всё огромный труд всего коллектива, команд, тренеров. Мы вернули позиции в Международной федерации гимнастики. В октябре я был избран первым вице-президентом. Есть две самых серьёзных проблемы. Спорт молодеет, время спортивной жизни сократилось до одного олимпийского цикла. Хочу всерьёз обсудить с FIG этот вопрос. Вторая проблема — спорт молодеет, а количество молодёжи, которая приходит, всё меньше. Нужно наметить ключевые вещи по решению этих проблем», — цитирует Титова «Р-Спорт».