Титов: Банк ВТБ выделит около $ 1 млн Международной федерации гимнастики

Президент Федерации спортивной гимнастики России, вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов на отчётно-выборной конференции сообщил, что работа ФСГР в олимпийском цикле признана удовлетворительной, а также рассказал, что Банк ВТБ останется спонсором FIG.
«У нас последовательно улучшались результаты, результат в Рио был очень приличным. Но на Играх двух-трёх медалей точно недосчитались. В любом случае оценка, безусловно, удовлетворительная.
Мы продолжим в нынешнем году спонсорские отношения с международной федерацией. Финансовая сторона — около $ 1 млн. Нас полностью устраивает данное партнёрство, ВТБ представлен на всех международных соревнованиях», — цитирует Титова ТАСС.
Также он отметил, чтоСветлана Хоркина, Алексей Немов, Валентина Никанорова и Андрей Родионенко останутся вице-президентами ФСГР.