Конькобежец Семериков стал 18-м на ЧМ в Канныне на дистанции 5000 м

В Канныне (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. На дистанции 5000 м восьмикратным чемпионом мира стал голландец Свен Крамер. Лучший из россиян, Данила Семериков, продемонстрировал 18-й результат.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Каннын
Мужчины. 5000 м
1. Свен Крамер (Нидерланды) – 6.06,82.
2. Йоррит Бергсма (Нидерланды) – 6.09,33.
3. Питер Майкл (Новая Зеландия) – 6.11,67…
18. Данила Семериков (Россия) – 6.28,16…
20. Данил Синицин (Россия) – 6.41,89.