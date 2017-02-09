Нойнер: Россия делает биатлон менее привлекательным

Двукратная олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира немецкая биатлонисткапрокомментировала допинговые скандалы в современном биатлоне и заявила, что они напрямую влияют на привлекательность этого вида спорта.«Меня пугает нынешняя ситуация. Я даже начинала задумываться, в каких гонках меня опережали россиянки. Однако пока никто не дисквалифицирован, так что нужно быть осторожной с подозрениями. В целом это плохая ситуация для нашего спорта. По опыту велоспорта мы знаем, что систематическое использование допинга приводит к разрушению вида спорта в целом. Россия также делает биатлон менее привлекательным», — цитирует Нойнер Focus.