Тихонов: Бессеберг — один из самых аморальных президентов

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлонупрокомментировал предложение Международного союза биатлонистов в адрес России отказаться от проведения в Тюмени чемпионата мира по биатлону 2021 года.«Более идиотского предложения и быть не может. Что значит «добровольно»? Нужно нанимать грамотного юриста, как сделали белорусы. У нас же принимаются безграмотные решения, хотя мы имеем все карты на руках. Сегодня у международной федерации нет никаких аргументов. Вообще, я считаю, что это наша недоработка. Александр Михайлович Кравцов единолично решил отказаться от чемпионата мира среди молодёжи в Пскове и этапа Кубка мира в Тюмени, а это неправильно. Для принятия таких решений должен собираться исполком, на котором всё обсуждается коллегиально.Мы забыли, кто мы есть. И когда норвежцы, самые великие скупердяи в мире, что-то нам предлагают, я категорически против. Пусть сначала сами объяснят, сколько у них было астматиков и принимающих допинг. Андерс Бессеберг — один из самых аморальных президентов. Я даже написал об этом в книге, которую обязательно ему покажу, когда приеду на чемпионат мира», — сказал Тихонов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.