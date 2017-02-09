Шипулин, Цветков, Бабиков и Гараничев выступят в спринте на ЧМ в Хохфильцене

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович сообщил состав мужской команды на спринтерскую гонку, которая состоится в рамках чемпионата мира в Хохфильцене (Австрия) 11 февраля.
В гонке выступят Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков и Евгений Гараничев, сказал Касперович в эфире программы «Биатлон с Губерниевым».
9 февраля чемпионат мира откроется смешанной эстафетой.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой гонки:
Текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене