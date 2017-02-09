Шипулин, Цветков, Бабиков и Гараничев выступят в спринте на ЧМ в Хохфильцене

Главный тренер сборной России по биатлонусообщил состав мужской команды на спринтерскую гонку, которая состоится в рамках чемпионата мира в Хохфильцене (Австрия) 11 февраля.В гонке выступят, сказал Касперович в эфире программы «Биатлон с Губерниевым».9 февраля чемпионат мира откроется смешанной эстафетой.«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой гонки: