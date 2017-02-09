Прыгуны на лыжах с трамплина Васильев и Сергеев выступят на ЧМ в Лахти

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России объявила состав команды на чемпионат мира по лыжным видам спорта, который пройдёт в Лахти (Финляндия) с 22 февраля по 5 марта. Вместо Михаила Максимочкина в заявку включены Дмитрий Васильев и Максим Сергеев.
Прыжки на лыжах с трамплина. Состав сборной России на чемпионат мира
Мужчины: Евгений Климов, Денис Корнилов, Дмитрий Васильев, Алексей Ромашов, Александр Баженов, Максим Сергеев;
Женщины: Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Софья Тихонова, Александра Кустова, Ксения Каблукова.
Лыжное двоеборье. Состав сборной России на чемпионат мира
Мужчины: Эрнест Яхин, Нияз Набеев, Вячеслав Барков, Тимофей Борисов, Самир Мастиев.