FIS рассмотрит дела четырёх российских лыжников в ускоренном порядке

Президент Федерации лыжных гонок Россиисообщила, что Международная федерация лыжного спорта согласилась на ускоренное рассмотрение дел россиян Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой. 7 февраля FIS оставила в силе временное отстранение этих спортсменов.«FIS ответила согласием на нашу просьбу об ускоренном рассмотрении дел», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».FIS 23 декабря по результатам доклада независимой комиссии ВАДА отстранила шестерых российских лыжников: Легкова, Белова, Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Максима Вылегжанина и Алексея Петухова.