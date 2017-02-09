Путин поздравил сборную России с успешным выступлением на Универсиаде в Алма-Ате

Президент Россиипоздравил студенческую сборную страны с успешным выступлением на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде, прошедшей в Алма-Ате.«От души поздравляю вас с отличным, поистине триумфальным выступлением на Универсиаде в Казахстане.Вы достойно представили нашу страну на этих престижных международных соревнованиях, продемонстрировали великолепную физическую подготовку, командный настрой на победу, завоевали рекордное количество наград в истории зимних универсиад.И. конечно, самые искренние слова благодарности вашим тренерам, наставникам, всем, кто помогает вам стать сильнейшими», — говорится в тексте поздравления, которое размещено на официальном сайте Кремля.Российская сборная выиграла медальный зачёт Универсиады с 29 золотыми, 27 серебряными и 15 бронзовыми медалями.