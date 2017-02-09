Бессеберг силой вернул Фуркада на пьедестал после смешанной эстафеты на ЧМ

Француз Мартен Фуркад, ставший вторым в составе сборной Франции в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, ушёл с пьедестала почёта до окончания церемонии награждения и вернулся только после того, как президент Международного союза биатлонистов Андрес Бессеберг буквально затолкал его обратно, передаёт специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
Напомним, что Фуркад выиграл борьбу у россиянина Антона Шипулина в финишном створе. Таким образом, сборная России завоевала бронзовые награды, а французы стали серебряными призёрами.