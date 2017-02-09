Гросс: я не видел эпизода со столкновением Логинова и Фуркада

Старший тренер мужской сборной России по биатлонупрокомментировал момент передачи эстафеты, когда бежавшего на третьем этапетолкнул принявший старт на четвёртом этапе«Я не видел эпизода столкновения Логинова и Фуркада. Логинов сегодня выступил неплохо для себя. Он хорошо отработал на „лёжке“ из пяти. На стрельбе стоя у него возникли трудности, но он совладал с нервами и попал два решающих выстрела, хотя это было непросто», — передаёт слова Гросса специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.