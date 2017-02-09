Гросс: я не видел эпизода со столкновением Логинова и Фуркада

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс прокомментировал момент передачи эстафеты, когда бежавшего на третьем этапе Александра Логинова толкнул принявший старт на четвёртом этапе Мартен Фуркад.
«Я не видел эпизода столкновения Логинова и Фуркада. Логинов сегодня выступил неплохо для себя. Он хорошо отработал на „лёжке“ из пяти. На стрельбе стоя у него возникли трудности, но он совладал с нервами и попал два решающих выстрела, хотя это было непросто», — передаёт слова Гросса специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.