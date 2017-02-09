Шипулин: прошу Фуркада и всех остальных больше так не делать

Россиянинна пресс-конференции после смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене прокомментировал поведение француза Мартена Фуркада.«Сегодня была командная гонка. Мы поддерживаем друг друга, и когда к одному из членов команды относятся неподобающим образом, мы не можем спокойно смотреть на это. Это некрасиво по отношению ко всей команде. Я имею в виду отношение к Александру Логинову, в том числе со стороны Мартена Фуркада.Спортсмены должны бегать, выступать, показывать результаты, а не заниматься политикой. Это относится и к Мартену Фуркаду. Мы должны честно бороться на трассе, а свои высказывания держать при себе. Думаю, все могут посмотреть повтор передачи эстафеты и увидеть, что Мартен сделал. Это во время гонки, а сколько было негатива с его стороны в адрес Логинова до чемпионата! Можно раз это стерпеть, два, но постоянно терпеть такое отношение нельзя. Человека поздравляют с днём рождения, а он высказывает своё мнение и постоянно обвиняет человека, уже отбывшего дисквалификацию. Я попрошу больше так не делать не только Мартена Фуркада, но и всех остальных. Мы приехали сюда сражаться честно», — сказал Шипулин.Полностью посмотреть пресс-конференцию победителей и призёров смешанной эстафеты можно здесь: