Шипулин: отказался пожать руку Фуркаду, чтобы поддержать Логинова

Россиянинрассказал, почему сделал заявление о том, что перестал уважать француза«Крайней точкой стало то, что он толкнул Александра Логинова. Я спросил у Логинова, точно ли он сделал это специально, на что Саша сказал: точно. По записи видно, что он сделал это нарочно.После финиша я был так зол, что сказал, что не буду жать Мартену руку. На это Логинов сказал: „А я тем более“. Он ещё больше обижен, и я его понимаю. Я так хотел поддержать Александра, потому что на него выливается много негатива и ему очень тяжело. На Сашу идёт большое давление, и я не обиделся бы, даже если бы он зашёл на штрафные круги, но он молодец, справился», — передаёт слова Шипулина корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.