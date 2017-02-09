Фуркад: если кто-то выступает против меня из-за борьбы с допингом — его право

Француз Мартен Фуркад отрицательно ответил на вопрос о том, не началась ли «холодная война» между ним и российскими биатлонистами.
«Холодная война была между США и СССР. Нет, я так не думаю. Думаю, меня уважает большинство представителей нашего спорта. Сегодня на трассе я сделал всё, что мог. Если кто-то выступает против меня из-за моего желания бороться с допингом – это его право», — передаёт слова Фуркада корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
Напомним, что россиянин Александр Логинов упал после столкновения с Фуркадом при передаче этапа в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.