Кравцов: на видео видно, что Фуркад ведёт себя по-хамски

Президент Союза биатлонистов Россииобъяснил, почему российская делегация не подала протест на действия французав смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.«Протест подаётся, когда есть явное нарушение. На видео видно, что Фуркад ведёт себя по-хамски — как во время своего этапа, так и при передаче этапа зацепил Логинова. На финише, где Фуркад засёк коридор Шипулину, видно, что всё в пределах допустимого», — приводит слова Кравцова «Р-Спорт».