Хованцев: поведение и Шипулина с Логиновым, и Фуркада — из ряда вон выходящее

Бывший старший тренер мужской и женской сборных Россиипрокомментировал отказ россиянпожать руку французу Мартену Фуркаду на церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.«Толчка я не видел. Но на цветочной церемонии некрасиво поступили и Фуркад, и Шипулин с Логиновым. В моей жизни первый раз такое, когда спортсмены не подают руку. Это что-то из ряда вон выходящее! Приведу вам пример. Я работал с нашими парнями на чемпионате мира в Боровце, и получилось так, что мы были наказаны минутой штрафа за якобы не выложенный патрон. В итоге стали вторыми, проиграли итальянцам. Мы были злые, разбирались…На камерах не видно было, а оказалось, что патрон застрял там, куда вставляется обойма. Но ребята всё равно поздравили итальянцев!А такой поступок со стороны наших спортсменов сегодня — это некрасиво. Если действительно правила были нарушены, то нужно подавать протест, а не выражать свои эмоции таким образом. Да и то, что Фуркад ушёл с церемонии, — это что-то из ряда вон выходящее. Это же чемпионат мира, нужно быть сдержаннее», — сказал Хованцев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.