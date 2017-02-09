Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мутко: российским биатлонистам не надо обращать внимания на всё это

9 февраля 2017, четверг. 20:52. Другие
Вице-премьер правительства РФ по спорту, туризму и молодёжной политике Виталий Мутко прокомментировал поведение французского биатлониста Мартена Фуркада, который во время смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене толкнул россиянина Александра Логинова.

«Нам надо в гонках по-спортивному доказывать свою силу и не обращать внимание на всё это. Сборной России надо побеждать, что мы умеем делать. Российские биатлонисты отлично провели гонку, видна заряженность ребят. Антон Шипулин и Саша Логинов отлично готовы, рвутся в бой. Все основные гонки чемпионата мира ещё впереди», — приводит слова Мутко ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Александр Логинов Виталий Мутко Мартен Фуркад
Новости. Другие
9 февраля 2017, четверг
20:52 Мутко: российским биатлонистам не надо обращать внимания на всё это
20:38 Хованцев: поведение и Шипулина с Логиновым, и Фуркада — из ряда вон выходящее
20:31 Кравцов: на видео видно, что Фуркад ведёт себя по-хамски
20:21 Фуркад: если кто-то выступает против меня из-за борьбы с допингом — его право
20:14 Аликин: Логинов – щенок по сравнению с Фуркадом. Стыдно за нашу делегацию
19:52 Шемпп: моей скорости хватило для победы, но в других гонках нужно быть быстрее
19:50 Чепиков: высказывания Фуркада неэтичны. Логинов отбыл наказание, в чём проблема?
19:45 Дорен-Абер: мне кажется, я буду прибавлять по ходу чемпионата мира по биатлону
19:42 Фийон-Майе: дрожь в ногах привела к промахам, но партнёры сработали отлично
19:38 Пайффер: сегодня я действительно проделал хорошую работу, как и вся команда
19:33 Тихонов: на месте Логинова снёс бы Фуркада. Толкнули — развернулся и врезал!
19:33 Дальмайер: мы чувствовали давление извне, но после победы оно должно спасть
19:31 Хинц: сегодня я хорошо чувствовала себя на лыжне, но два промаха стали проблемой
19:30 Подчуфарова: немного чувствовала давление на первом этапе эстафеты
19:26 Фуркад: неприятно, что Кравцов попросил IBU наказать меня за слова о Логинове
19:15 Шипулин: отказался пожать руку Фуркаду, чтобы поддержать Логинова
19:15 Гнусный поступок Фуркада на церемонии награждения – в фотообзоре первой гонки ЧМ
19:13 Касперович: Шипулин и Логинов были неправы, не пожав руки Фуркаду
19:02 Шипулин: прошу Фуркада и всех остальных больше так не делать
18:39 Губерниев: Мартен, ты свинья!
18:35 Гросс: я не видел эпизода со столкновением Логинова и Фуркада
18:31 Бессеберг силой вернул Фуркада на пьедестал после смешанной эстафеты на ЧМ
18:15 Шипулин: сегодня я перестал уважать Мартена Фуркада
18:12 Подчуфарова: если бы правильно разложила силы, проиграла бы на 10 секунд меньше
18:04 Логинов: пусть это останется на совести Фуркада
17:56 Сборная России выиграла бронзу ЧМ по биатлону в Хохфильцене в смешанной эстафете
17:48 Путин поздравил сборную России с успешным выступлением на Универсиаде в Алма-Ате
17:48 Акимова: удалось хорошо разложить силы по дистанции и неплохо отстрелять
17:42 FIS рассмотрит дела четырёх российских лыжников в ускоренном порядке
17:30 Прыгуны на лыжах с трамплина Васильев и Сергеев выступят на ЧМ в Лахти
17:19 Полторанина: мы уверены в себе на 100%, они ничего не найдут
16:42 Шипулин, Цветков, Бабиков и Гараничев выступят в спринте на ЧМ в Хохфильцене
16:11 Тихонов: Бессеберг — один из самых аморальных президентов
16:00 Нойнер: Россия делает биатлон менее привлекательным
15:53 Генсек федерации биатлона Казахстана: запрещённых препаратов у нас не было
15:32 Стали известны подробности обнаружения допинга у сборной Казахстана по биатлону
15:21 Губерниев предсказал сборной РФ бронзу в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
14:55 Полиция обнаружила запрещённые препараты у одной из сборных на ЧМ по биатлону
14:54 Козак: борьба Санкт-Петербурга за ОИ-2028 — это лишь гипотеза, решений нет
14:49 Конькобежец Семериков стал 18-м на ЧМ в Канныне на дистанции 5000 м
14:48 Титов: банк ВТБ выделит около $ 1 млн Международной федерации гимнастики
13:47 Бессеберг: раньше таких вызовов, как доклад Макларена, у меня не было
13:31 Титов переизбран на пост главы Федерации спортивной гимнастики России
13:20 «СКА-Нефтяник» разгромил «Динамо-Москва» в матче ЧР по хоккею с мячом
12:53 Титов: количество молодёжи, которая приходит в спортивную гимнастику, всё меньше
Все новости RSS
Как вы относитесь к действиям Мартена Фуркада в смешанной эстафете?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+