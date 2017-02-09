Мутко: российским биатлонистам не надо обращать внимания на всё это

Вице-премьер правительства РФ по спорту, туризму и молодёжной политикепрокомментировал поведение французского биатлониста, который во время смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене толкнул россиянина«Нам надо в гонках по-спортивному доказывать свою силу и не обращать внимание на всё это. Сборной России надо побеждать, что мы умеем делать. Российские биатлонисты отлично провели гонку, видна заряженность ребят. Антон Шипулин и Саша Логинов отлично готовы, рвутся в бой. Все основные гонки чемпионата мира ещё впереди», — приводит слова Мутко ТАСС.