Вьон: попросим Фуркада встретиться с Шипулиным, чтобы они пожали руки

Россиянини французв пятницу, 10 февраля, встретятся на тренировке в рамках чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене. Об этом рассказал президент Федерации биатлона Франции«Мы попросим Мартена завтра встретиться с Шипулиным на тренировке, чтобы они пожали друг другу руки, как мужчины. Нет причин не делать этого. Я говорил с тренером российской команды Рикко Гроссом, которого уже давно знаю. Мы признали, что нужно остудить ситуацию», — приводит слова Вьона ТАСС.Напомним, что после смешанной эстафеты на чемпионате мира Шипулин заявил, что перестал уважать Фуркада, а на церемонии награждения не пожал ему руку, после чего Мартен демонстративно покинул пьедестал.