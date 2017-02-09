Жуков: действия Фуркада спровоцировали скандал и требуют оценки IBU

Президент Олимпийского комитета Россиипрокомментировал инцидент, произошедший во время смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.«На последнем этапе Антон Шипулин не просто сумел добиться успеха, но и проявил настоящую выдержку, не стал отвечать на откровенную провокацию Фуркада в отношении Логинова.Думаю, что по этому инциденту в любом случае должна последовать официальная оценка со стороны организаторов турнира и руководства IBU. Ведь именно действия француза спровоцировали дальнейшую скандальную ситуацию на церемонии награждения, испортили впечатление от классной гонки», — приводит слова Жукова официальный сайт Олимпийского комитета России.