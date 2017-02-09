Стогниенко: без Фуркада фанатам биатлона было бы намного скучнее

Известный футбольный комментаторподелился мнением относительно поведения французаво время смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.«А вот без Фуркада фанатам биатлона было бы намного скучнее. Сейчас вон какие обсуждения кипят», — написал Стогниенко на своей странице в сети «Твиттер».Напомним, что Фуркад при передаче эстафеты толкнул россиянина Александра Логинова. На церемонии награждения Антон Шипулин и Логинов отказались пожать Фуркаду руку, после чего француз досрочно покинул церемонию награждения.