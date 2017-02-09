Барнашов: Фуркад получил противодействие своим действиям

Олимпийский чемпион по биатлону, бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал решениене подавать руки французуна церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.«То, что Логинов и Шипулин не пожали Мартену руки, – это их право выразить свой протест. Почему один человек может говорить и делать всё что угодно, а наши ребята должны хорошо это воспринимать?Конечно, Фуркад остро это воспринял, хотя не думаю, что у француза сдали нервы. Понятно, в этой ситуации ему было сложно, но, конечно, никуда убегать не надо было. Ты получил противодействие своим действиям», — приводит слова Барнашова «Спорт-экспресс».