Ферри: поведение Фуркада дало результат, русские занервничали

Олимпийский чемпион, победитель и призёр чемпионатов мира по биатлону шведподдержал француза«Я понимаю поведение Фуркада. Я считаю, что если ты хочешь что-то изменить, то надо не стесняться говорить об этом вслух. Он поступает смело, открыто говоря „нет“ допингу. На самом деле высказать претензии глаза в глаза очень непросто, не уверен, что я бы смог. Очевидно, что такое поведение Фуркада дало результат. Русские занервничали. Я слышал, что на пресс-конференции дело дошло чуть ли не до драки», — приводит слова Ферри Expressen.