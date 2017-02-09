Международный союз биатлонистов призвал болельщиков уважать друг друга

Международный союз биатлонистов призвал болельщиков проявлять уважительное отношение друг к другу.«Мы хотим напомнить вам и ещё раз призвать уважительно относиться друг к другу, делая комментарии во всех медиаканалах IBU. Не запрещено не соглашаться с каким-либо мнением или ставить что-то под сомнение, но мы не можем нормально относиться к оскорблениям и нелицеприятным комментариям, которые не должны становиться нормой. Иначе мы потеряем статус общества болельщиков, построенного на взаимоуважении», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте IBU.