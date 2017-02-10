Губерниев: Фуркад демонстративно поджидал Логинова и сделал так, чтобы он упал

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своём взгляде на инцидент, произошедший при передаче этапа во время смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, когда француз Мартен Фуркад толкнул россиянина Александра Логинова.
«Хочется пожелать иным нашим специалистам глаза протереть. Даже те, кто не очень здорово видит или разбирается в биатлоне, разглядели усилие и насилие Фуркада. Он демонстративно поджидал Логинова и дальше сделал так, чтобы Александр упал. Сделал это эффектно, легко и подло.
Антон заслужил горячие аплодисменты и уважение со стороны СМИ. Приятно, когда девиз мушкетеров — французский девиз — «Один за всех и все за одного» принадлежит сборной России. Австрийские слабаки-телевизионщики не показали, как наши отказались пожимать Фуркаду руку. Европа спасовала. Ребята, надо было держать картинку! Шипулин с Логиновым имели право не подавать руки Фуркаду. Когда француз решил, что ему не очень ловко находиться на пьедестале, Бессеберг взял его за руку и повёл обратно, как нашкодившего пятиклассника», — рассказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».