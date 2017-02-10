Алеева, Романова и Яркин победили на Кубке России по тяжёлой атлетике

В Зеленодольске продолжается Кубок России по тяжёлой атлетике. В весовой категории до 63 кг победила Татьяна Алеева, до 69 кг – Анастасия Романова, до 77 кг – Вячеслав Яркин.
Тяжёлая атлетика. Кубок России. Зеленодольск
Мужчины. До 77 кг
1. Вячеслав Яркин – 334 (152+182).
2. Сергей Петров – 333 (152+181).
3. Владислав Луканин – 328 (152+176).
Женщины. До 63 кг
1. Татьяна Алеева – 231 (101+130).
2. Алла Кайтукова – 217 (102+115).
3. Надежда Ломова – 214 (99+115).
До 69 кг
1. Анастасия Романова – 240 (110+130).
2. Ани Саргсян – 220 (95+125).
3. Яна Кондрашова – 218 (98+120).