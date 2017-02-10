Канагатов: врач сборной Казахстана халатно отнёсся к утилизации медикаментов

Глава комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Казахстана Ельсияр Канагатов прокомментировал ситуацию с обнаружением запрещённых препаратов в сборной Казахстана в преддверии старта чемпионата мира в Хохфильцене.
«Это халатное отношение нашего врача… Кроме запрещённых препаратов есть препараты, которые не запрещены. Нашим спортсменам требуется восстанавливаться, иногда наши спортсмены тоже болеют, и эти препараты, которые не запрещены Всемирным антидопинговым агентством, вместе с врачами они используют. Был нарушен порядок утилизации этих отходов, медикаментов, что и послужило причиной для обысков», — цитирует Канагатова «РИА Новости».