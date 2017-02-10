Гросс: хотели ставить другой состав на смешанную эстафету, но в СБР решили иначе

Старший тренер мужской сборной России по биатлонупризнался, что его предложение по составу команды на смешанную эстафету в рамках чемпионата мира в Хохфильцене не было одобрено Союзом биатлонистов России. В итоге сборная России в составезавоевала бронзу.«Мы хотели поставить другой состав на смешанную эстафету, но в СБР решили сделать такой выбор. Очень многие вещи решаются не нами», – приводит слова Гросса Sport1.