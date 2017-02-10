Логинов: я зла ни на кого не держу и был бы не против встретиться с Фуркадом

Российский биатлонистпризнался, что готов обсудить с французоминцидент с падением во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене.«Да, конечно. Это вполне нормальное явление, когда взрослые люди обсуждают недопонимание между собой. Думаю, что каждый представитель сборной России поддержал бы эту встречу. Я абсолютно был бы не против.Я зла ни на кого не держу, в принципе. Я нормальный адекватный человек и всегда готов поговорить. Диалог – это решение любой проблемы», – цитирует Логинова «Тюменская арена».