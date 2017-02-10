Крчмарж: Логинов получит от нас то, что заслуживает

Чешский биатлонистзаявил, что российскому биатлонисту, отбывшему дисквалификацию за применение допинга, не стоит рассчитывать на дружелюбное отношение со стороны иностранных спортсменов. Накануне Логинов в составе сборной России завоевал бронзу в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.«Логинов может не рассчитывать на то, что мы будем ходить вокруг него, похлопывать по плечу и говорить: „Как здорово, что ты вернулся“. Он получит от нас то, что заслуживает», — цитирует Крчмаржа Idnes.