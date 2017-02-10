Коэ: пожалуй, в этом году членство ВФЛА в IAAF восстановлено не будет

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федерацийсообщил, что членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в IAAF вряд ли будет восстановлено в этом году. Ранее сообщалось, что IAAF приняла решение не восстанавливать членство ВФЛА минимум до ноября 2017 года.«Будет ли членство ВФЛА восстановлено в этом году? Пожалуй, нет, но мы всё ещё можем увидеть некоторых российских легкоатлетов на чемпионате мира в Лондоне в нейтральном статусе. Гарантий нет. Они подали заявки, и теперь нам нужно рассмотреть каждое дело, прежде чем принять решение», — цитирует Коэ Sky Sports.