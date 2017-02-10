В Москве открылся Государственный музей спорта
10 февраля 2017, пятница. 15:02.
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10 февраля в главном здании усадьбы А.К. Разумовского состоялась церемония открытия новых выставочных залов Государственного музея спорта. Среди экспонатов музея медали Ольги Корбут, Александра Рагулина
, «Золотой мяч» Льва Яшина
, наградные пляса Ивана Ярыгина
и многое другое.
Церемонию открытия посетили вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко
, курирующий вопросы спорта, туризма и молодёжной политики, а также глава Олимпийского комитета России Александр Жуков
и трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин
.